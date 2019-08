Zwei Spiele, null Punkte, null Torhüter: Bei Regionalligist VfB Auerbach könnte die Lage nicht prekärer sein. Vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC II am kommenden Samstag suchen die Vogtländer händeringend nach einem Schlussmann. Stammkeeper Stefan Schmidt fällt nach einer Operation am Ellenbogen mindestens sechs Wochen aus. Wie der Verein mitteilte, laboriert Schmidt an einer akuten Schleimbeutelentzündung. Zu allem Unglück muss der VfB auch noch auf den zweiten Keeper Maximilian Rosenkranz verzichten. Der zog sich am Dienstag beim Aufwärmen eine Knöchelverletzung zu. Zwar ist das Syndesmoseband nicht gerissen, trotzdem sind die Bänder so in Mitleidenschaft gezogen, dass er den Fuß acht Wochen nicht belasten kann.