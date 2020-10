Vereine, die ihre Spieler als Profis angestellt haben, würden Geld vom Arbeitsamt bekommen, Amateurvereine nicht, so Kramer am Freitag (30.10.2020) im "SpiO"-Talk. "Diese Liga ist eine Zwitterliga. Das ist das Problem. Sie gilt als höchste Amateurliga. Einige Vereine trainieren aber unter Vollprofi-Bedingungen. Unsere Spieler bekommen als Vertragsspieler kleine Gehälter, die müssen weiter gezahlt werden. Andere Vereine wie Chemnitz können ihre Spieler auf das Arbeitsamt schicken, dort bekommen sie Kurzarbeitergeld."

Probleme ganz anderer Art würde die Wiederaufnahme der Liga aber in jedem Fall mit sich bringen – auch wenn der Spielbetrieb tatsächlich nur im November ausgesetzt bleiben sollte. Der Grund: Die ohnehin sehr eng getaktete Regionalliga würde weitere englische Wochen bekommen. "Unsere Spieler haben bereits im Frühjahr zwölf Urlaubstage nehmen müssen. Wenn jetzt noch mehr Mittwochsspiele dazukommen, geht vielleicht der ganze Urlaub drauf." Zudem, so Kramer, müsse man sich Gedanken machen, dass die Mannschaften bei einem Re-Start ausreichend Vorbereitung haben.

In einer Pandemiesituation solle sich der Fußball nicht so wichtig nehmen: "Wir sind nicht der Nabel der Welt", so Kramer. Der 69-jährige verweist aber auch auf die Vorbildfunktion den Amateurfußballs in der Gesellschaft. "Ich hoffe, dass wir eine Lösung finden können, wie wir die Belastung wieder stufenweise steigern können. Wir würden uns freuen, wenn der Amateursport nicht so lange geschlossen wird. Wir vermitteln ja auch unseren Kindern und Jugendlichen, dass Sport wichtig ist."