Den Auerbachern merkt man das Bemühen an, den Berlinern Paroli zu bieten. Von einem konstruktiven Spielaufbau war von den Auerbachern in Hälfte eins aber nur wenig zu sehen. Etliche Stockfehler brachten die Lichtenberger schnell wieder ins Spiel. In der 13. Minute hatten die Vogtländer so etwas wie eine Halbchance. Brejcha flankte und Lichtenbergs Schlussmann Wollert lenkt den Kopfball von Zimmermann zur Ecke. Die brachte keine Gefahr.