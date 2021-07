Was hat man beim VfB Auerbach am meisten vermisst?

Was macht es so schwierig für den VfB?

"Es gab einfach unterschiedliche Bedingungen, die Liga ist zweigeteilt. Wir konnten kein Testspiel mittags um 13 Uhr machen. Die Profivereine konnten sich zudem mit Kurzarbeitergeld ein Stück weit refinanzieren. Das ging bei uns nicht. Mit unserer Nebenberuflichkeit ist viel an Corona-Hilfen an uns vorbei gegangen. Das hat Spuren hinterlassen und macht die Arbeit für einen Verein wie Auerbach nicht einfacher. Natürlich auch sportlich nicht. Deshalb hoffe ich, dass wir in dieser Saison einfach nicht hinten herein rutschen."