Bei Fußball-Regionalligist VfB Auerbach steht in der kommenden Saison ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Wie der Verein am Mittwoch (04.04.2018) mitteilte, wird der auslaufende Vertrag mit Coach Michael Hiemisch nicht verlängert.

In einer Pressemitteilung des Klubs heißt es: "Die Verständigung zu diesem Thema erfolgte mit beiderseitig hohem Respekt für gemeinsam erbrachte Leistungen in den zurückliegenden dreieinhalb Jahren." Hiemisch ist seit März 2015 im Amt und feierte mit den Vogtländern dreimal in Folge den Klassenerhalt in der vierthöchsten Spielklasse. In insgesamt 113 Partien kam er auf einen Punkteschnitt von 1,39 Zählern.



Aktuell steht der Verein auf dem drittletzten Platz der Nordost-Staffel und muss um den erneuten Ligaverbleib zittern. Zudem scheiterte Auerbach im Halbfinale des Sachsenpokals an Liga-Konkurrent Chemie Leipzig.