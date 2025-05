In den kommenden Tagen sollen weitere Gespräche mit den Regionalverbänden folgen. So treffen sich Vertreter der Initiative am kommenden Montag (26. Mai) in Duisburg mit dem Westdeutschen Fußball-Verband und zwei Tage später (28. Mai) in Schöneck mit der Regionalliga Südwest. Auch mit dem Bayrischen Fußball-Verband soll zeitnah ein Termin folgen.