Bereits zum zweiten Mal in Folge müssen die Vereine der Regionalliga Nordost ein vorzeitiges Saison-Aus verkraften. Nach monatelangem Hin und Her einigten sich die 20 Klubs mit dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) vergangene Woche darauf, die Spielzeit vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie frühzeitig zu beenden. "Planungssicherheit und wirtschaftliche Vernunft" gaben laut NOFV-Präsident Hermann Winkler am Ende den Ausschlag, um die ohnehin schon finanziell angeschlagenen Vereine nicht noch weiter zu belasten.

Doch auch wenn in dieser Saison kein Ball mehr über den Rasen in Halberstadt, Meuselwitz oder Jena rollen wird – sportlich sind nach wie vor einige Themen ungeklärt. Vor allem die Auf- und Abstiegsfrage wirft Fragen auf. Viktoria Berlin soll als Meister aufsteigen, Absteiger soll es keine geben. Darin sind sich die Regionalligisten einig. Ob es hingegen einen Aufsteiger aus der Oberliga geben soll, ist weiter offen. Ein erstes Stimmungsbild soll eine Zusammenkunft des NOFV mit den Oberligisten am kommenden Donnerstag (1. April) ergeben, in der neben einem möglichen Saisonabbruch auch die Aufstiegsfrage in die Regionalliga thematisiert werden soll. Vorab zeichnet sich ein gespaltenes Bild ab.

Regionalligisten schlagen Alarm: "Der Terminkalender wird immer voller"

Auerbachs Manager Volkhardt Kramer. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister "Die meisten Regionalligisten haben sich für eine Aussetzung der Auf- und Abstiegsregelung ausgesprochen", erklärte Lok Leipzigs Geschäftsführer Martin Mieth im Gespräch mit "Sport im Osten". "Wir würden das Ganze anhand der Staffelstärke bemessen. Je mehr Mannschaften nächste Saison in der Regionalliga spielen werden, desto mehr Wochenspieltage wird es geben. Das muss jeder Verein auch umsetzen können." Volkhardt Kramer, Manager des VfB Auerbach, äußerte sich ähnlich. "Wenn es dabei bleibt, wird es irgendwann eine endlos große Liga geben. Der Terminkalender wird immer voller, am Ende werden wir nicht mehr spielfähig sein."