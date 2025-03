Beim Aufstiegsgipfel des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) in Berlin haben die 16 Nordost-Regionalligaklubs der Reformgruppe dem Verband ein Vier-Staffel-Konzept präsentiert. Hermann Winkler ist bereit, dieses mitzutragen. Der Verbandspräsident sagte: "Es gibt ein schönes Ergebnis. Wir stehen hinter dem Satz "Meister müssen aufsteigen". Wir haben zwei Modelle intensiv diskutiert. Eine Lösung bezieht die 3. Liga ein, eine die Gesamtstruktur der Regionalligen in Deutschland. Wir werden von Verband und Initiative gemeinsam Gespräche mit dem DFB führen." Der NOFV-Boss betonte auch, dass er eine Lösung zum DFB-Bundestag 2025 am 7. November anstrebt. Dieses Bekenntnis ist für die Aufstiegsreform-Gruppe ein wesentlicher Fortschritt.