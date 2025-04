Hintergrund: Bisher steigen nur vier von fünf Regionalliga-Meistern in die 3. Liga auf. Seit Jahren gibt es darüber Streit, weil die Erstplatzierten aus West und Südwest nach jeder Saison hoch dürfen und die Sieger im Norden, Nordosten und Bayern nur alle drei Jahre. Die beiden übrigen Meister dieser drei Staffeln werden sonst in eine Relegation geschickt.

NOFV-Präsident Hermann Winkler sagt: "Ich hatte nach dem Treffen mit unseren Vereinen in Berlin noch ein Telefonat mit Bernd Neuendorf. Dort hat er mir mitgeteilt, dass er auch selbst beim Gespräch mit dem DFB am 17. April in Frankfurt am Main vor Ort dabei ist. Das war zuvor nicht ganz klar. Ich habe ihm ausdrücklich gesagt, dass es ein gutes Signal in dieser Sache ist."