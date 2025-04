DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat der Initiative "Aufstiegsreform 2025" und dem Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) bei einem Treffen in Frankfurt/Main klargemacht, dass er Verständnis für deren Vorhaben, dass alle Meister der Regionalligen aufsteigen müssen, hat und weiterhin Unterstützung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) angeboten. "Es ist richtig und wichtig, dass wir gemeinsam in den persönlichen Dialog eingestiegen sind. Die Unzufriedenheit mit Blick auf die Aufstiegsregelung von den Regionalligen in die 3. Liga kann ich nachvollziehen", wird der Verbandschef in einer gemeinsamen Presseerklärung zitiert.