Die Westvereine sehen dabei grundlegende Strukturprobleme der vierten Ligen, die deshalb reformbedürftig seien. "Es gibt hier eine große Spannweite von Vereinen in einer Spielklasse. Die U23-Bundesliga-Reserven mit viel Geld, die großen Traditionsvereine wie wir, kleine gut arbeitende Amateurklubs und die Hallodri-Vereine, die irgendwie mitspielen wollen und über ihre Verhältnisse leben. Dadurch wird an der Regionalliga wie an einer Ziehharmonika an allen Enden gezogen."

Die Lösungsmodelle, die den Westklubs vorschweben, ähneln denen aus dem Osten - auch wenn sie nicht zwingend deckungsgleich sind. Eine viergleisige Regionalliga halten alle Seiten für einen richtigen Schritt. Westendorf kann sich allerdings auch eine Drei-Staffel-Option vorstellen, aus der die drei Zweiten in einer Relegation neben den drei Meistern einen vierten Aufsteiger ermitteln. Entscheidend für solche Gedankenspiele ist, dass die Ligenstruktur darunter sinnvoll geregelt wird. "Es gilt zu berücksichtigen, dass seriös arbeitende Vereine mit entsprechender Infrastruktur nicht einfach in der Versenkung verschwinden", betont auch Westendorf.

Bis der DFB einer moderierenden und koordinierenden Funktion nachkommt, geht genau an dieser Stelle nun aber der Lösungsprozess weiter. Im nächsten Schritt stehen jetzt Gespräche der erweiterten Aufstiegsreform-Gruppe mit den Regionalverbänden an. Treffen mit dem Norddeutschen Verband (22. Mai in Hamburg), der Regionalliga Südwest GmbH (28. Mai in Schöneck bei Karlsruhe) und dem Westdeutschen Verband (26. Mai in Duisburg) sind terminiert. Speziell letzteres mit WFV-Präsident Peter Frymuth wird nun umso interessanter, da seine Vereine jetzt eine Öffnung der Regionalliga West miteinfordern. Im bisherigen Lösungsmodell der Ostklubs bei vier Staffeln mit 20 Teams war angedacht, Saarland und Rheinland-Pfalz mit südlichen NRW-Teams spielen zu lassen und gegebenenfalls einzelne oder mehrere Westfalen-Klubs in die Nordstaffel zu integrieren.