Zustimmung aus Würzburg und Schweinfurt

Darauf basierend schlägt der Osten nun eine Regionalliga Süd aus den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg vor. Und auch die bayrischen Spitzenklubs zeigen sofort Verhandlungsbereitschaft. Sebastian Neumann von den Würzburger Kickers teilt mit: "Ich finde es begrüßenswert, dass ein neuer Anlauf genommen wird, an der schrecklichen Aufstiegsregelung etwas zu verändern." Die Unterfranken scheiterten schließlich letzten Sommer im Elfmeterschießen der Relegation am Aufstieg - trotz Meisterschaft. "Eine Neuordnung, die zu vier Regionalligen führt, fände ich gut, wenn diese sich nicht mehr an den Grenzen der Landesverbände ausrichtet. Ich finde, diese Ligen sollten dann auch in Zukunft in den Zuständigkeitsbereich des DFB fallen", ergreift Neumann die Position der Ostklubs.

Auch Markus Wolf vom FC Schweinfurt 05, ebenfalls schon unterlegen in einer Aufstiegsrelegation, antwortet: "Grundsätzlich befürworten wir den Vorstoß aus dem Osten für eine Reform der Aufstiegsregelung. Aus unserer Sicht wäre eine Lösung in fünf Staffeln oder vier Staffeln ohne die Reserve-Teams, die in eine U23-Bundesliga gehen, besser. Das Wichtigste aber ist: Wir bräuchten wie zum Beispiel für eine Regionalliga mit Baden-Württemberg die Organisation unterm Dach des DFB, sodass es einen Fernsehvertrag für alle vier Staffeln mit den 20 Teams gibt. Wir verwehren uns dem Lösungsvorschlag aus dem Osten daher nicht, sondern müssen sprechen.“

Im Norden sollen die Gebiete ähnlich verändert werden. Dort könnten Klubs aus der Region Ostwestfalen aufgrund der geographischen Nähe von der West- in die Nordstaffel gehen. Es ergibt sich damit einfach eine verschobene Weststaffel.

Meyer: "Südwesten und Westen sollen nichts verlieren!"

Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE Mit diesem Angebot wollen die Klubs im Nordosten mit allen bundesweiten Regionalliga-Vereinen und den anderen Landes- und Regionalverbänden ins Gespräch gehen und so die nötige Unterstützung für den DFB-Bundestag 2025 im Herbst gewinnen. Daniel Meyer vom Halleschen FC sagte: "Der Westen und Südwest sind in einer komfortablen Situation. Es ist eine wichtige Voraussetzung, ihnen klarzumachen, dass sie nichts verlieren. Wir wollen ihnen nichts wegnehmen. Aber wir erwarten ein Maß an Solidarität, dass die bisherige Lösung zu Lasten anderer geht!" Denn es braucht auch Stimmen aus diesen Regionen auf dem DFB-Bundestag, um eine Mehrheit zu bekommen. NOFV-Boss Winkler erklärte dazu: "Inhaltlich möchte ich mich erst äußern, wenn ich von den Clubs über die konkreten Vorschläge informiert worden bin."

Auch Zerschlagung der Nordost-Staffel wird in Kauf genommen

Bei der Aushandlung der Vier-Staffel-Lösung erklären die Ostklubs "Kompromissbereitschaft" und schließen dabei im Extremfall eine Zerschlagung der Nordost-Regionalliga nicht aus. Weil nach einem solchen Modell zwei Ostvereine pro Saison in unterschiedlichen Staffeln Meister werden und aufsteigen könnten.

Haeder erklärte auf der PK am Mittwoch zur Rolle des NOFV: "Ich möchte nochmal vor Augen führen, warum es den NOFV überhaupt gibt. Er wurde gegründet, um die ostdeutschen Interessen nach der Wiedervereinigung zu vertreten. Deshalb stellt sich die Frage, auch wenn sie hart ist, braucht es diesen überregionalen Verband noch oder geht es auch nur mit den Landesverbänden, die in der alten Bundesrepublik teils auch nur vorhanden sind?" So würde die Existenz des NOFV auf dem Spiel stehen, für den Fall, dass er die eigenen Klubs nicht bei der Mehrheitsfindung ihrer Wunschlösung unterstützen sollte.