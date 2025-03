Neuendorf und der DFB geraten nun unter Zugzwang, sich zum Brief der Vereine zu positionieren. Zeigen der Verband und der DFB-Boss den Ostklubs die kalte Schulter, könnte es zu weiteren Eskalationsschritten kommen. Nach SPORT IM OSTEN-Informationen bereiten sich die Regionalligisten auf Protestaktionen an Spieltagen vor.



Schon bei der Auftakt-Pressekonferenz der Reformbewegung am 12. Februar hatte Tommy Haeder vom Chemnitzer FC gedroht: "Der Ball kann auch mal ruhen." Obendrein kündigt Ralph Grillitsch, Präsident von Carl Zeiss Jena, an: "Die organisierten Fanszenen aller Vereine stehen zu 100 Prozent hinter uns und sind untereinander im Austausch. Wenn es mit den Verbänden nicht vorwärts geht, wird es – ohne dass wir da etwas steuern – von sich aus zu Aktionen in der Regionalliga Nordost kommen."

Fakt ist, dass die Ost-Initiative – wie SPORT IM OSTEN berichtete – bei Vereinen in fast allen Himmelsrichtungen und gerade in Bayern nun auch auf Resonanz in Fankreisen gestoßen ist. Beim Regionalliga-Spiel des FC Bayern II gegen die Würzburger Kickers vergangene Woche hing auf Seiten der Münchner im Grünwalder Stadion ein großes Transparent über ein Drittel der Tribünenseite. Die Aufschrift darauf: "Meister müssen aufsteigen! BFV-Privileg eigener Regionalliga abschaffen!" Gemeint ist hier der Bayrische Fußball-Verband, der nach Meinung bayrischer Fans auf eine alleinige Staffel verzichten soll. Bildrechte: Fokus Fischerwiese

Dazu solidarisierten sich Fans von Greuther Fürth bei einem Zweitliga-Spiel mit einem Plakat: "Meister müssen aufsteigen - Pro Regionalliga-Reform!" Ähnliche Bekundungen gab es in der Bundesliga bei Union Berlin und in der 3. Liga bei Erzgebirge Aue. Jena-Boss Grillitsch erklärt: "Die Fankurven sind auch überregional in Kontakt, es gibt viele Unterstützungsbekundungen und Solidarität bundesweit."

Vor allem aber ließ der Wortlaut der Bayern-Fans gegen Würzburg laufhorchen. Denn die Ostvereine befürworten eine Vier-Staffel-Lösung mit jeweils 20 Mannschaften, bei der der Nordosten seine Liga beispielsweise mit Teams aus Hessen aufstockt und Bayern laut einem eigenen Vorschlags-Beschluss von 2018 mit Baden-Württemberg eine Regionalliga Süd bilden könnte. Dadurch wäre gesamt Verhandlungsspielraum gewonnen, um einer Gebietsaufteilung für vier Staffeln näher zu kommen. Der Spielbetrieb könnte – so bestätigt es der DFB theoretisch – über GmbHs wie in der Regionalliga Südwest und damit indirekt über die jeweils beteiligten Regional- und Landesverbände abgedeckt werden, die entsprechend ihr Personal für die jeweiligen GmbHs abstellen.

Bildrechte: IMAGO / Noah Wedel

Patrick Glöckner, Coach von Drittliga-Abstiegskandidat 1860 München, sagte: "Generell ist es ja mal wichtig, dass man überhaupt zu einer Lösung kommt. Wir Trainer sind uns alle einig, dass der Meister am Ende aufsteigen soll. Es ist entscheidend, dass man nach einer langen Saison auch den Lohn ernten darf."

Die Ostklubs begrüßten derweil in dem Brief an den DFB "die Initiative des NOFV-Präsidenten Herrmann Winkler, bereits Ende März 2025 einen großen Aufstiegsreform-Gipfel zu veranstalten", bei dem Nordostvereine von der 3. Liga bis zu ambitionierten Oberligisten eingeladen werden. Ein Termin ist laut NOFV konkret in Planung, im Moment läuft die Suche nach einem entsprechend großen Sitzungssaal.

Darüber hinaus ließ sich die Vereinsgruppe in dem Schreiben an den DFB die Option offen, dass "die 3. Liga möglicherweise ein Teil der Gesamtlösung wird." Außerdem hieß es von der Reformbewegung: "Parallel dazu führen Vertreter unserer Initiative bereits Gespräche mit Vereinen aus den anderen vier Regionalliga-Staffeln, um eine breite Unterstützung für eine faire Reform zu erzielen. Dabei gibt es bereits sehr viele Signale der Solidarität und Unterstützung auf Arbeitsebene, was uns optimistisch stimmt."

Bildrechte: imago images/Matthias Koch