Thüringens Sportminister Helmut Holter unterstützt das Anliegen mehrerer Thüringer und ostdeutscher Fußballvereine für eine faire Aufstiegsregel zur 3. Liga. "Die jetzige Regelung, dass nicht automatisch die Meister aller Regionalligen gleichberechtigt in die 3. Liga aufsteigen können, benachteiligt den Osten und andere Regionen in Deutschland", erklärte Holter in einer Pressemitteilung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport am Mittwoch (10.11.2022).