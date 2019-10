Fußball | Regionalliga Aufstiegsregelung zur 3. Liga fix

Lange haben sich Funktionäre von Vereinen und Verbänden gestritten. Auf dem DFB-Bundestag in Frankfurt am Main wurde sich auf die laut DFB-Vizepräsident Rainer Koch beste unter allen schlechten Varianten geeinigt. Für die Regionalliga Nordost bedeutet dies einen festen Aufsteiger aller drei Jahre sowie in übrigen zwei Jahren Playoff-Spiele.