Fußball | Aufstiegsspiele Lok Leipzig spielt im Aufstiegs-Rückspiel auf der "Alm"

Hauptinhalt

Der 1. FC Lok Leipzig weiß jetzt, wohin die Reise geht. Im Aufstiegs-Rückspiel gegen den SC Verl am kommenden Dienstag werden die Probstheidaer in der SchücoArena in Bielefeld auflaufen. Das gab der DFB am Freitagabend bekannt.