Der Westdeutsche Fußballverband hat erwartungsgemäß den SC Verl als Teilnehmer der Aufstiegsspiele zur 3. Liga erkoren. Verl bekommt es mit dem Nordost-Vertreter Lokomotive Leipzig zu tun. Die Partien steigen am 25. Juni (17:00 Uhr in Leipzig) und am 30. Juni (16:00 Uhr in Verl). Diese Entscheidung fiel auf einem virtuellen, außerordentlichen Verbandstag am Samstag in Duisburg.

Der SC Verl hat mit der Vorbereitung auf Lok bereits begonnen, hier Trainer Guerino Capretti (Mi.) Bildrechte: imago images/Dünhölter SportPresseFoto