Fußball-Regionalligist Lok Leipzig trifft in den Aufstiegsspielen für die 3. Liga voraussichtlich auf den SC Verl. Das geht aus einer Videokonferenz des Westdeutschen Fußball-Verbandes (WDFV) hervor, über die mehrere Medien berichten.

Demnach soll der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga West für die Aufstiegsspiele gemeldet werden. Andere Varianten zur Staffelsiegerermittlung wurden von den Mitgliedern der Videokonferenz mehrheitlich abgelehnt. Eine finale Entscheidung soll aber erst am 20. Juni auf dem Verbandstag des WDFV fallen. Der Verband muss seinen Regionalliga-Meister bis 22. Juni melden. Das Aufstiegs-Hinspiel könnte bereits am 25. Juni steigen.

Beim Nordostdeutschen Fußball-Verband war der 1. FC Lok Leipzig per Quotientenregelung zum Meister der Regionalliga Nordost ernannt worden. Während die Staffelsieger der Regionalligen Süd, Nord und Bayern in diesem Jahr direkt aufsteigen, spielen die Regionalligen Nordost und West in diesem Jahr einen Aufsteiger aus.