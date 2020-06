In den Aufstiegsspielen zur 3. Liga spielt der der 1. FC Lok Leipzig zunächst am 25. Juni zuhause. Das ergab eine Auslosung am Freitagnachmitttag in Verl. Der Meister der Regionalliga Nordost spielt dabei gegen den Meister der Regionalliga West. Wahrscheinlicher Meister der West-Staffel wird der Tabellenzweite SC Verl sein, die Ostwestfalen müssen aber noch am 20. Juni auf dem Verbandstag des Westdeutschen Fußballverbandes bestätigt werden. West-Spitzenreiter Rödinghausen hatte auf einen Drittliga-Lizenzantrag verzichtet.