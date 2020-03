Das für Freitagabend geplante Regionalliga-Spiel zwischen Lok Leipzig und dem BFC Dynamo fällt aus. Das gaben die Leipziger am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Grund dafür seien die lang anhaltenden Regenfälle in den letzten Tagen, weshalb der Rasen im Bruno-Plache-Stadion aktuell nicht bespielbar sei, teilten die Sachsen mit. So sei der Platz an vielen Stellen aufgeweicht, teils mit Pfützen versehen, und könne daher auch nicht für das Spiel präpariert werden.