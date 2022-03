Diese Woche könnten die beiden Top-Angreifer des VfB so schnell nicht vergessen. Beim 9:1-Rekorderfolg gegen Tasmania Berlin und dem Punktgewinn gegen Altglienicke haben sie binnen zwei Spielen zusammen zehn Tore erzielt. Der Grieche und der Dauer-Leistungsträger sind die Aktivposten bei den Vogtländern und mischten das Angriffsspiel zuletzt allein auf. Mit ihrer Form können sie das Torekonto in der englischen Woche weiter hochschrauben.

Derweil wäre ein Sieg bei den Babelsberger trotz allem eine Überraschung, denn Auerbachs letzter Dreier in der Fremde ist über eineinhalb Jahre her und war zuletzt ein 4:1 bei Optik Rathenow am 29. August 2020. Nur vier Punkte sprangen in gegnerischen Stadien heraus. Der VfB kassierte auswärts in 14 Partien 38 Gegentore und traf selbst nur neunmal. Zum Vergleich: Zuhause ist die Tordifferenz nur minus 1. Entscheidend wird, also vor allem hinten dicht zu halten - auch bei Standards, wo Altglienicke Auerbach zuletzt zweimal böse aussehen ließ.