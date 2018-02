Zuvor hatte Babelsberg eine für Freitag angesetzte Frist zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 7.000 Euro verstreichen lassen. Fuchs zufolge war das Geld am Montag noch nicht eingegangen. Der NOFV will nach genauer Prüfung bis spätestens Dienstag darüber entscheiden, ob beim Verbandsgericht ein Antrag auf ein Verfahren gegen den Regionalligisten gestellt wird. "Wir sind gut beraten, dazu vorbereitende Maßnahmen zu treffen", sagte Fuchs am Montag. Jenes würde voraussichtlich ein Verfahren eröffnen, an dessen Ende eine Spielsperre stehen könnte. Zuvor war gar von einem möglichen Zwangsabstieg berichtet worden. Die Möglichkeit einer solchen Strafe bestritt der NOFV-Geschäftsführer jedoch.