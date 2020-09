Fußball | Regionalliga Nordost Babelsberg oder Chemnitz: Wem gelingt der zweite Saisondreier?

Hauptinhalt

4. Spieltag

Englische Woche in der Regionalliga Nordost: Auch der Chemnitzer FC muss alle Kräfte bündeln, denn am Mittwoch geht es zum SV Babelsberg. Beide Teams fuhren am vergangenen Spieltag ihren ersten Dreier ein. Ein Wiedersehen mit einem Ex-Kollegen ist garantiert.