Fußball | Regionalliga Babelsberg will Energie Cottbus an Halloween das Fürchten lehren

Hauptinhalt

16. Spieltag

FC Energie Cottbus gegen den SV Babelsberg 03 ist ein Brandenburg-Duell mit vielen Geschichten und besonderen Vorzeichen. Revanchiert sich Energie für die jüngste Pleite im Landespokal? Und wo wird sich FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz am Spieltag aufhalten? Fakt ist: Babelsberg will Cottbus an Halloween das Fürchten lehren. So steht es zumindest auf der Homepage der 03er.