Fußball | Regionalliga BAK-Präsident Han will Salut-Jubel nicht verbieten

Droht der Regionalliga Nordost am Wochenende ebenfalls der "Salut-Jubel"? Der Präsident des Berliner AK will seinen Spielern nicht verbieten, dem türkischen Militär auf diese Weise ihre Solidarität zu erweisen. Der NOFV will eventuelle Vorfälle zur Anzeige bringen.