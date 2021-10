Der ZFC Meuselwitz muss sich einen neuen Trainer und Sportchef suchen. Holm Pinder und Frank Müller erklärten am Montag (4.10.2021) nach einem Gespräch mit dem Verein ihren Rücktritt.

Pinder bleibt weiterhin als Vize-Präsident im Amt. Müller bleibt einer ZFC-Mitteilung zufolge Sponsor und steht in beratender Funktion zur Verfügung. "Es waren zwei extrem emotionale Tage für mich", sagte Müller im Gespräch mit "Sport im Osten". Er trage die Verantwortung für die Neuverpflichtungen der letzten beide Jahre und habe deshalb die Entscheidung getroffen, seinen Posten zu räumen. ZFC-Urgestein Müller hatte den Kader gemeinsam mit Pinder zusammengestellt.

ZFC-Präsident Hubert Wolf erklärte: "Die Entscheidung der beiden ist sehr schade, auch wenn sie aus sportlicher Sicht und wegen der Enttäuschungen aller Beteiligten in den letzten Wochen nachvollziehbar und auch konsequent ist." Schon in der abgebrochenen vergangenen Saison hatte der ZFC die Erwartungen nicht erfüllt und auch in der neuen Saison läuft es nicht rund. Die Ost-Thüringer sind mit zwei Siegen und zehn Niederlagen Vorletzter. Allerdings hat der ZFC auch arge Personalsorgen und extrem viel Verletzungspech.