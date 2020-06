Sollte Lok Leipzig am Dienstag aufsteigen, würde der Verein auch die Zulassung zur 3. Liga erhalten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag in einer Pressemitteilung bekanntgab, erfüllen alle Bewerber im Falle ihrer sportlichen Qualifikation die Zulassungsvoraussetzungen für die Teilnahme an der 3. Liga in der kommenden Spielzeit. Der Verband hob explizit hervor, dass dies auch für die Direktaufsteiger 1. FC Saarbrücken, VfB Lübeck und Türkgücü München sowie für die Qualifikanten Lok Leipzig und SC Verl gelte.