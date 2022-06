Der 22-jährige gebürtige Zwickauer hatte nach seinen frühen Jahren beim FSV Zwickau und 1860 München bereits in der U19 des FC Rot-Weiß Erfurt gespielt und dort auch seine ersten Schritte im Profifußball absolviert. Er brachte es in der Saison 2017/18 zu zwei Einsätzen in der Drittliga-Mannschaft. Vor drei Jahren dann wechselte er nach Meuselwitz, entwickelte sich zum Stammspieler. In der abgelaufenen Spielzeit kam Moritz auf 37 Pflichtspiele im Trikot des ZFC. Einen neuen Vertrag in Meuselwitz schlug der Verteidiger aber aus und schlägt nun seine Zelte wieder in Erfurt auf.