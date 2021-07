Vermutlich kommen in den kommenden nur dreieinhalb Wochen bis zum Saisonstart noch ein paar weitere Probespieler hinzu. Denn aktuell ist der Kader der Germania 15 Spieler klein. "Es geht darum, den Ist-Zustand quantitativ und qualitativ zu verändern", sagt Duda und meint: es müssen neue Spieler her. Aktuell hat die Germania mit einem Durchschnittsalter von 22,3 Jahren den zweitjüngsten Kader der Regionalliga – gut möglich, dass noch ein paar erfahrenere Spieler dazukommen.



Bei seiner letzten Station in Hildesheim konnte Duda mit einem sehr offensiven, auf Pressing ausgerichteten Spielsystem überzeugen. Dies soll nun in Halberstadt fortgesetzt werden. Und: "Wir wollen uns über das Kollektiv definieren", verrät der neue Trainer.