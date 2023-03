Regionalligist Berliner AK hat sich nach 15 Monaten von Cheftrainer Benjamin Duda getrennt. Die Berliner erklärten in einer Pressemitteilung, dass die Entscheidung "nach intensiven Gesprächen in den letzten Wochen und sorgfältiger Überlegung, einstimmig am Sonntag nach dem Spiel gegen FSV Luckenwalde getroffen" wurde.