Nach dem Abgang von Cheftrainer Andre Meyer zum Halleschen FC ist der Berliner AK auf der Suche nach einem neuen Coach fündig geworden. Wie der Regionalligist am Donnerstag (6. Januar) mitteilte, hat Benjamin Duda von Ligakonkurrent Germania Halberstadt einen Vertrag bis Sommer 2023 bei den Hauptstädtern unterschrieben.

"Wir haben in der kurzen Zeit eine Vielzahl von Bewerbungen erhalten. Für uns war es nicht einfach gewesen unter den Hochwertigen Bewerbern eine Entscheidung zu treffen. Wir haben mit vielen Trainern gesprochen, haben aber besonders bei Benjamin Duda alle Voraussetzungen gesehen. Er passt hervorragend ins gesuchte Trainerprofil. Benjamin ist jung, hungrig, dynamisch und passt zu unseren Ideen sowie Erwartungen", wird Vereinspräsident Ebubekir Han in einer Vereinsmitteilung zitiert.



Während die Germania nun auf Trainersuche gehen muss, wird Duda ab sofort die Geschicke beim ambitionieren Hauptstadtclub leiten. Der 33-jährige A-Lizenz-Inhaber ist Anwärter zum Fußball-Lehrer und wird bereits am Freitag (7. Januar) das erste Training leiten.