Der VfB Halberstadt und Danny König werden ihre Zusammenarbeit in der anstehenden Spielzeit nicht fortsetzen. Neuer Chefcoach der Sachsen-Anhalter wird Benjamin Duda.

"In der Corona-Saison 2020/2021 habe ich die Mannschaft unter extremen Aufwand und mit klarem Ergebnisfußball aus der Abstiegszone geführt. Den nochmalig forcierten Weg mit mehrheitlich Nachwuchsspielern habe ich sorgfältig geprüft und meine Bedenken vorgetragen. Ich bedanke mich beim gesamten Verein für die Zusammenarbeit und wünsche viel Erfolg in der Zukunft!", wird König in einer Pressemitteilung zitiert.