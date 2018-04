Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem beide Mannschaften Möglichkeiten zur Führung hatten. Bei Chemie hatte Alexander Bury die erste große Chance in der 8. Minute. Nach einem Konter kam er aus rund 25 Metern zum Abschluss. Sein Flachschuss klatschte aber an den Pfosten.