Bereits wenige Minuten nach Anpfiff kamen die Gäste aus dem Altenburger Land zur ersten guten Torchance: Timo Mauer bekam den Ball im Strafraum zu Luca Bürger durchgesteckt. Der zog sofort ab. Ein Berliner Bein war aber rechtzeitig dazwischen (6.). Die nachfolgende Ecke brachte dann keine Gefahr für das VSG-Tor. In den nächsten Minuten verloren die Gäste mehr und mehr den Zugriff auf die Partie und wurden von Altglienicke in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Die Hauptstädter kamen dann zu mehreren guten Torgelegenheiten, Christian Skoda zog an der Strafraumgrenze ab, zielte aber etwas zu hoch und der Ball flog über den Kasten. Die Gastgeber erspielten sich weitere Chancen, Tony Schmidt scheiterte aber doppelt an Ruben Aulig (18./27.). Meuselwitz überstand diese Druckphase und kam nach der 30. Minute wieder besser in die Partie. Höhepunkt war dabei der Kopfballtreffer von Michael Rudolph nach feiner Vorarbeit von Francesco Lubsch (36.). Mit einem letztendlich gerechten Remis ging es dann in die Kabinen des Jahn-Sportparks.