Die erste Halbzeit entwickelte sich zu einem typischen Hinspiel. Beide Teams passten auf, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Die Abwehrreihen waren nur schwer zu überwinden. Lok fehlte häufig der Zug in den Strafraum, weil die Offensive zu ungenau agierte. Havelses Torwart Tim Opitz wirkte nicht immer sicher, Leipzigs Mittelstürmer Djamal Ziane köpfte einmal über ihn, aber aus 16 Metern fehlte die Power, ein Verteidiger klärte locker (16.). Nach einer halben Stunde gerieten die Lok-Fans kurz in Wallung, als Mingi Kang kurz vor dem Strafraum gehalten wurde, Havelses Verteidiger Dominic Minz sah Gelb (29.), das ging wohl auch in Ordnung. Den Freistoß setzte Farid Abderrahmane in die Mauer.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister