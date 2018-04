Bildrechte: Marcus Schädlich

Mal wieder war eine Englische Woche in der Regionalliga Nordost angesagt. Im Karl-Liebknecht-Stadion startete die Elf von Michael Hiemisch mit dem Rückenwind der letzten zwei Siege gegen den 1. FC Lok Leipzig und dem FSV Budissa Bautzen in die Partie war die deutlich aktivere Mannschaft. So war es VfB-Stürmer Marc-Philipp Zimmermann, der für den ersten Hochkaräter sorgte und aus 20 Metern Torentfernung abzog. Babelsberg-Goalie Marvin Gladrow konnte den Ball jedoch sicher halten (5.). Erst nach knapp einer Viertelstunde kamen die Hausherren besser in die Partie und versuchten die Vogtländer durch frühes Pressing und flinkes Kombinationsspiel in der eigenen Hälfte zu binden. Großchancen für die Gastgeber blieben jedoch Mangelware. Die Sachsen machten das effizienter und gingen nach der zweiten Chance in Führung. Nach einem Schuss von Alexander Mattern konnte Gladrow nur noch prallen lassen - Marcel Schlosser roch den Braten und schob zur Halbzeitführung ein (26.).