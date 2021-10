Chemie Leipzig setzte auf eine kompakte Defensive, um der geballten Offensive der Berliner die Wirkung zu nehmen. Das gelang ganz gut, obwohl der Druck des BAK speziell in der Anfangsviertelstunde enorm war. Die Hauptstädter waren deutlich spielbestimmend, aber ohne Zielwasser. Wie in der achten Minute, als Zejnullahu abdrückte und knapp das Ziel verfehlte. Chemie-Keeper Bellot hätte aber in der richtigen Ecke gelegen. Drei Minuten später setzte Emghames einen Freistoß-Knaller an den rechten Pfosten des Chemie-Gehäuses.

Ben Keßler schirmt den Ball ab. Bildrechte: imago images/Jan Huebner