Der Chemnitzer hat nach Pausenrückstand beim Berliner AK die Partie in der zweiten Hälfte gedreht und mit 2:1 (0:1) gewonnen. Neben Einwechselspieler Caciel, der den Siegtreffer erzielte, war es vor allem Torwart Dogan, der die Himmelblauen mit seinen Paraden im Spiel hielt und so die Grundlage für den Auswärtsdreier legte.

Die Berliner, bei denen der prominente Neuzugang Änis Ben-Hatira in der Anfangself stand, spielten zunächst überlegen, konnten ihre Chancen in der Anfangsviertelstunde jedoch nicht verwerten. Der CFC meldete sich erstmals nach 20 Minuten zu Wort, als dem auffälligen Freiberger beinahe per Kopf die Führung gelang. Fünf Minuten später war es wieder Freiberger, dessen Schuss BAK-Abwehrmann Baca gerade noch von der Linie kratzen konnte.