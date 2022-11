Die zweite Halbzeit ging etwas gemächlicher an - aber nur bis zur 50. Minute. In der zeigte Keanu Schneider seine Fernschuss-Qualitäten und versenkte den Ball aus gut 30 Metern ansatzlos im Netz zum 2:1. Chemnitz war in der Folge wieder gehemmt, wusste aber wie schon in Halbzeit eins, im richtigen Moment zurückzuschlagen. Das äußerte sich in einem Glückstor durch Felix Brügmann (62.), der nach einer Dreifachchance inklusive Pfostenkracher von Kilian Pagliuca zum 2:2 einschob.