Just in diese Phase hinein konterte der BAK erneut - diesmal mit schwerwiegenden Folgen für Jena: Michel Ulrich spurtete auf und davon, war schon vorbei an Jena-Keeper Tom Müller und wurde dann von Neuzugang Burim Halili zu Fall gebracht. Schiedsrichter Daniel Köppen entschied auf Elfmeter und Gelb gegen Halili. Nader El-Jindaouli lief an, scheiterte zunächst an Müller, verwandelte dann aber den Nachschuss zum 1:0 (37.).