In der 65. Minute ärgerte sich dann Pascal Sauer, dass er - frei auf das Tor zulaufend - weit danebenschoss. Wirkliche Prüfungen musste der Berliner Keeper Kühn damit auch darüber hinaus in Hälfte zwei nicht bestehen. Vielmehr hatte der BAK in der Schlussphase alle Mittel, um mit einem 2:0 den Deckel drauf zu machen. Die Spieler von Benjamin Duda scheiterten aber oft an sich selbst. Besonders nachlässig wurde die Duda-Elf in der Nachspielzeit, als Philip Fontein eigensinnig vergab, statt zum freien Michel Ulrich neben sich abzuspielen (90.+2).

War zu Saisonbeginn noch bei Halberstadt: BAK-Trainer Benjamin Duda. Bildrechte: IMAGO/Andreas Gora