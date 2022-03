Auf drei Positionen änderte Almedin Civa die Startelf im Vergleich zum Eilenburg-Spiel. Niclas Müller bekam zwischen den Pfosten seine Chance. Mike Eglseder kehrte in der Abwehr zurück und Tom Nattermann durfte von Beginn an stürmen. Und Lok erwischte den besseren Start, auf einem allerdings extrem holprigen Geläuf. So war es für beide Teams schwer, einen vernünftigen Spielaufbau zu starten. Eine halbe Chance ergab sich dann für die Leipziger in der 17. Minute, als Damit Medhmedovic schön auf links durchstartete, seine scharfe Eingabe aber keinen Abnehmer fand und die Berliner mit vereinten Kräften klären konnten. Der BAK kam nach 20 Minuten besser rein, spielte den technisch anspruchsvolleren Ball, Lok verteidigte die meisten Sachen aber gut weg. Müller musste zunächst nur bei einem Freistoß und einem Fontain-Kopfball eingreifen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Berliner gefährlicher. Nader El-Jindaoui konnte kurz vor der Pause im letzten Moment von Müller gestoppt werden. Mehr passierte aber nicht mehr.

Lukas Lämmel (BAK), Farid Abderrahmane (Lok) und Nader El-Jindaoui (BAK/v.l.) Bildrechte: Matze Koch