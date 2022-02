Obwohl die Berliner einen Eckball an den nächsten reihten, blieb die VfB-Defensive hochkonzentriert und ließ bis zum Pausentee nur wenig anbrennen. Kam der BAK dann doch einmal zum Torabschluss, war Keeper Schmidt zur Stelle. Mit viel Geschick und ein wenig Glück konnte das 0:0 in die Halbzeitpause gerettet werden.

Halbzeit zwei wurde zunächst zum Spiegelbild der ersten 45 Minuten. Der BAK mit viel Druck, aber dem hielt der VfB stand und zeigte seinerseits einige gute Aktionen nach vorn. Das änderte sich nach einer guten Stunde. Nach der gelb-rote Karte von Fragkos nach Foulspiel am Mittelkreis ließ sich der VfB noch weiter nach hinten fallen und verteidigte von nun an mit Mann und Maus. Der Abwehrriegel hielt stand und Torwart Schmidt zeigte sich in Topform. So gelang es den Auerbachern am Ende unter großem Jubel, das 0:0 über die Zeit zu bringen.