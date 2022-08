Nachdem Yajima noch in der 26. Minute einen Freistoß weit übers Tor schoss, machte es sein Kolege Meyer es einige Minuten später besser. Aus dem rechten Halbfeld flankte er scharf vor das Tor, in der Mitte verpassten alle Mitspieler, aber irritierten Germania-Torwart Cichos entscheinden. Der konnte dem Ball schließlich nur noch hinterher schauen. In der 30. Minute stand es 1:0 für die Gastgeber. Halberstadts Reaktion auf das Gegentor fiel verhalten aus. Anstatt nun endlich selbst mehr Druck zu erzeugen, zog sich Germania weiterhin zu weit zurück. In der 38. Minute legte Schwere den Torschützen Meyer. Dessen Kollege Gjasula verwandelte eiskalt vom Punkt zum 2:0 (38.).