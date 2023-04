Dass nach dem erneut schwachen Auftreten der Mannschaft gegen den SV Babelsberg etwas passieren muss, war erwartet worden. Dass Trainer Heiko Weber aber gleich auf sechs Positionen Änderungen vornahm, überraschte dann schon. So mussten die Routiniers Andy Trübenbach, Nils Miatke und Fabian Stenzel auf der Bank Platz nehmen, René Eckardt fehlte ohnehin wegen der fünften Gelben Karte. Dafür bekamen junge Spieler eine Chance. Auch in Tor wurde wieder getauscht, Jean-Marie Plath ersetzte Justin Fietz.

Die Probleme blieben aber gleich. In der elften Minute ließ sich Fabian Raithel an der eigenen Torauslinie von Shinji Yamada überlaufen. Nach dessen Querpass scheiterte Michael Seaton aus Nachdistanz von Keeper Plath, doch von da sprang der Ball an den Fuß von Patrick Scheder und danach ins Meuselwitzer Tor. Danach taten die Berliner nicht mehr viel fürs Spiel. Der ZFC war bemüht, aber kam so gut wie nie gefährlich vor das gegnerische Tor. Dann fiel Nils Schätzle im BAK-Strafraum, der Pfiff blieb hier aus, kam dann in der 37. Minute auf der anderen Seite. Rehder war zu spät gegen Seaton, das Foul geschah aber kurz vor der Strafraumgrenze. Patrick Sussek scheiterte mit seinem Elfer zunächst an Plath, machte den Abpraller dann aber rein.