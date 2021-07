Wirklich zwingend wurde es allerdings selten. Die Berliner waren dagegen eiskalt. Mit dem ersten echten Angriff machte Matthias Steinborn das 1:0 für den BFC und ließ die Fans im Stadion das erste Mal jubeln. Darryl Geurts wurde von Philip Schulz auf der linken Außenbahn geschickt und brachte den Ball in die Mitte. Dort stand Steinborn am zweiten Pfosten goldrichtig und brauchte nur noch einzuschieben. Energie musste sich nach dem plötzlichen Rückstand erst einmal schütteln und kam in der ersten Hälfte auch nicht mehr wirklich vor das Tor. Gute Ansätze scheiterten oft am letzten oder vorletzten entscheidenden Ball und so machte man es den Gastgebern einfach, die Angriffe weg zu verteidigen.