Von den Gästen kam offensiv zunächst wenig, erst gegen Mitte der ersten Halbzeit hatte Florian Kirstein nach Vorlage des schnellen Timo Mauer über die rechte Seite fast eine gute Schuss-Gelegenheit, ein BFC-Verteidiger warf sich entscheidend hinein (25.). Auch in der Defensive wirkten die Gäste nun sicherer, dann aber wurde Linksverteidiger Max-Peter Klump in den Lauf geschickt - Bellot kam raus, Klump war aber eher am Ball und lupfte diesen über den Keeper hinweg zum 1:0 ins Tor (36.). Der Schütze tat sich bei der Aktion noch weh, weil beide Spieler mit Risiko in den Zweikampf gingen, konnte aber weiterspielen.