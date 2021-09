Bei den Chemnitzern feierte Christian Bickel nach überstandener Herzbeutelentzündung sein Comeback und stand gleich in der Startelf. Die Frage stand an, wie halten die Chemnitzer nach vier Wochen Zwangspause konditionell mit? Und sie machten ihre Sache gut. Die "Himmelblauen" spielten diszipliniert, konnten aber einige gefährliche Vorstöße der Berliner nicht verhindern.

Der BFC ging früh drauf und hatte nach einer Viertelstunde zwei dicke Möglichkeiten: Erst wurde ein Bolyki-Schuss vor der Linie geblockt, dann knallte Darryl Geurts den Ball über den Chemnitzer Kasten in den Berliner Nachthimmel. In der 30. Minute brannte es dann lichterloh im CFC-Strafraum, schließlich konnten die Sachsen klären. Bei den Gästen bemühten sich Andis Shala, Nils Köhler und Kilian Pagliuca in der Offensive, die großen Akzente konnten sie in Hälfte eins aber nicht setzen. Zumindest die Abwehr stand gegen den besten Angriff der Liga sicher.