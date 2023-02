Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC erobert beim BFC in Unterzahl die Spitze

Hauptinhalt

20. Spieltag

Eine Topchance auf jeder Seite, ein Platzverweis und ein ganz wichtiger Punkt. Beim Regionalliga-Topspiel zwischen dem BFC Dynamo und dem Chemnitzer FC wurde Fußball gekämpft. Das 0:0-Unentschieden am Ende war leistungsgerecht. Damit hielten die Sachsen den Vorjahresmeister mit dem zwölften ungeschlagenen Spiel in Folge auf Abstand. Drei Punkte sind es auf die Berliner bei sogar einem Nachholspiel in der Hinterhand. Außerdem eroberte Chemnitz so in Unterzahl vorerst die Tabellenspitze.