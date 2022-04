Das Spiel im Sportforum Hohenschönhausen begann vor 3.200 Zuschauern turbulent: Der BFC griff Jena schon im Spielaufbau an, eroberte sich den Ball frühzeitig. Aus einem solchen Ballgewinn resultierte die erste Torchance, doch Christian Beck konnte den Ball nach einer Hereingabe von der rechten Seite aus Nahdistanz nicht im Tor unterbringen (3.). Nur eine Minute später war es dann aber passiert: Nach unglücklicher Kopfball-Abwehr von René Lange direkt vor die Füße von Alexander Siebeck brachte dieser den BFC mit 1:0 in Führung (4.).

Doch auch die Jenaer waren sofort hellwach und konterten umgehend: Maximilian Oesterhelweg überspielte im Alleingang die halbe Hintermannschaft der Gastgeber und passte ins Zentrum, wo Fabian Eisele aus wenigen Zentimentern nur noch einzuschieben brauchte - 1:1 (8.). Anschließend entwickelte sich ein von Kampf geprägtes Spiel, in dem vor allem das Wetter sehr abwechslungsreich daherkam: Nach sonnigem Beginn brach ein kurzer Hagelschauer herein, ehe kurz vor der Halbzeitpause wieder die Sonne schien.

Der BFC schien mit dem Punkt zufrieden zu sein - doch dann wurde es auf einmal wild: Einen Freistoß von Oesterhelweg wehrte Steinborn mit der Hand ab - es gab urplötzlich Elfmeter für die Gäste! Eisele trat an und verwandelte sicher zum 1:2 (82.). Nun hatte Jena die große Chance, mit einem Sieg doch noch einmal etwas näher an den Tabellenführer heranzurücken. Es gab insgesamt acht Minuten Nachspielzeit. Der BFC probierte noch einmal alles - doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Auch, weil der eingewechselte Max Klump nach einer Ecke per Kopf nur den Pfosten traf (90.).